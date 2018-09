Sir Alex Ferguson krijgt staande ovatie bij terugkeer op Old Trafford na hersenoperatie

Voormalig trainer van Manchester United Alex Ferguson was zaterdag voor het eerst sinds zijn spoedoperatie aan de hersenen in mei present op Old Trafford. De 76-jarige Ferguson woonde de wedstrijd tegen Wolverhampton bij. ManU pakte uit met een eerbetoon voor Sir Alex en het publiek ging daar vlot in mee: de legendarische Schotse trainer kreeg een staande ovatie van het hele stadion.

“Het was een zware periode, maar ik maak vooruitgang”, aldus Ferguson op MUTV. “Ik doe wat mijn zoon en artsen me vertellen. Het is fantastisch om terug te zijn en ik hoop dat we vandaag winnen.”

Ferguson verbleef enkele dagen op intensieve zorgen na zijn hersenbloeding en de daaropvolgende operatie op 5 mei. Sinds zijn ontslag uit het ziekenhuis herstelde de ex-coach thuis.