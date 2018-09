Goede kans dat we ons elektriciteitsverbruik in november moeten aanpassen

Het is niet onmogelijk dat we in november ons elektriciteitsgebruik zullen moeten aanpassen. Dat zegt energiespecialist Ronnie Belmans van het Vlaamse onderzoeksinstituut Energyville. Die maand draait immers maar één van onze zeven kernreactoren.

Ronnie Belmans sluit noodmaatregelen niet langer uit om tijdens de wintermaanden het licht aan te kunnen houden. Dat schreef De Standaard vanmorgen al. In een interview met de VRT verduidelijkt Belmans dat gezinnen bijvoorbeeld de raad zouden kunnen krijgen om de elektrische wagen niet op te laden op piekmomenten van energieverbruik. Zelfs de vraag om elektrisch koken uit te stellen, acht hij mogelijk. Zeker wanneer het bijvoorbeeld opvallend koud en windstil zou zijn in november.

Ook bedrijven zouden de vraag kunnen krijgen om hun energieverbruik tijdelijk te temperen op die momenten.

Dat de elektriciteit helemaal zou afgesloten worden in november, acht Belmans dan weer uitgesloten. Hij is er zeker van dat hoogspanningsnetbeheerder Elia alles uit de kast zal halen opdat ons land over zo veel mogelijk stroomcapaciteit kan beschikken.

En er is nog een zekerheid: elektriciteit zal duurder worden omdat het een schaarser goed wordt en we gaan moeten importeren uit het buitenland.

Reden is dat we in november alleen nog een beroep kunnen doen op de kernreactor Doel 3. Alle andere zes reactoren gaan dan stilliggen wegens herstellingswerken of onderhoud. Dat is nooit eerder gebeurd.

Uitbater Engie Electrabel denkt aan een herstart van Tihange 2 en Tihange 3 in maart. Maar het Fanc dat over de veiligheid van de kerncentrales waakt, merkt op dat het niet de uitbater is die daarover beslist. Eerst moet het Fanc overtuigd zijn dat de problemen met betonrot in de veiligheidsbunkers goed zijn aangepakt.