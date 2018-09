Torhoutse CD&V-kandidate dient klacht in wegens racisme: “Durf in mijn eentje geen huisbezoeken af te leggen”

Torhout - CD&V-kandidate Adeline Tapsoba heeft tot twee keer toe bij de politie klacht ingediend wegens racisme. “Mijn borden worden systematisch omver geduwd”, zucht ze. “Dit is geen toeval meer.”

Met haar zwarte huidskleur vormt Adeline Tapsoba (39) een opvallende verschijning in het overwegend blanke keur van Torhoutse verkiezingskandidaten. De goedlachse zaakvoerster van een lokale wijnbar prijkt bij CD&V op de 21ste plaats.

“Een zwarte parel voor een bruisende stad” staat te lezen op haar verkiezingsborden, waarvan er een dertigtal exemplaren over de stad verspreid staan. Maar klaarblijkelijk vindt niet iedereen haar deelname aan de verkiezingen een goed idee. Onbekenden hebben haar borden namelijk al meer dan tien keer omvergeduwd, onder meer langs de Vredelaan, Ruddervoordestraat en Torhoutsesteenweg.

Geen kwajongensstreek

Adeline is het moe en stapte intussen al twee keer naar de politie, waar ze telkens een klacht indiende tegen onbekenden wegens racisme. “Aanvankelijk dacht ik dat de wind er voor iets tussen zat of dat het ging om een kwajongensstreek”, zegt Adeline. “Maar na meer dan tien keer geloof ik niet meer in toeval. Op plaatsen waar de borden van mijn partijgenoten mooi rechtop blijven staan, liggen de mijne om de haverklap omver. Ik word duidelijk geviseerd omwille van racistische motieven.”

Adeline, die opgroeide in Burkina Faso maar al twintig jaar in België woont, begrijpt niet waarom ze geviseerd wordt. “Ik werk hard, ben Belg, spreek Nederlands en woon al zeven jaar in Torhout. Ik houd van deze stad, maar blijkbaar is die toch nog niet klaar voor een Afrikaanse vrouw op een lijst. Een goede klant heeft een paar van mijn affiches aan zijn raam gehangen, maar er kwamen al meermaals mensen vragen om die te verwijderen. Dat houd je toch niet voor mogelijk? Het is nu zover gekomen dat ik uit schrik niet meer in mijn eentje huisbezoeken durf af te leggen. Ik hoop dat we dankzij tips van ooggetuigen de daders kunnen vinden.”