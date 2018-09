Belgische acteur Serge Larivière uit reclame Kriek Belle-Vue overleden

De Belgische acteur Serge Larivière is op 60-jarige leeftijd overleden. Dat heeft zijn agent bevestigd. Larivière was bekend van zijn rol als Jos in de reclame voor Kriek Belle-Vue, naast Thierry De Coster. Hij speelde in tientallen Belgische en Franse films, onder meer Le Tout Nouveau Testament van Jaco Van Dormael, met Catherine Deneuve.

Serge Larivière, geboren op 12 december 1957, vertolkte ook rollen in Le couperet van Costa-Gavras , J’ai toujours rêvé d’être un gangster van Samuel Benchetrit met Bouli Lanners, Le grand soir, aan de zijde van Benoît Poelvoorde, Le silence de Lorna van de broers Dardenne, Petites Misères met Marie Trintignant of nog Mr Nobody.

In Frankrijk werd Larivière “altijd beschouwd als niet te klasseren, wat me soms kon benadelen in dat land waar men absoluut etiketten wil kunnen plakken op de acteurs”, zei hij in juli nog in een interview met het Belgische cultuurplatform AZ-ZA. “In België heb je die surrealistische kant. In Frankrijk zou men mij nooit voorgesteld hebben de minnaar van Marie Trintignant te spelen.”

In het theater begon hij zijn carrière in het begin van de jaren 90 en speelde hij heel wat hoofdrollen. Theater behield een belangrijke plaats in zijn ogen. “Er is een schizofrene kant aan cinema, het is een industrie, er gaat veel poen rond. Het is soms angstaanjagend. Als ik tussen twee films het theater niet had, zou ik gek worden”, zei hij.