Frituur overvallen in Stokkem

Dilsen-Stokkem - De politie spoort de man op die vrijdagavond laat een overval op een frituur op de Burgemeester Prevotlaan in Stokkem pleegde. De in het zwart geklede persoon stapte rond 21.15 uur de zaak binnen en bedreigde de frituuruitbater met een vuurwapen. De uitbater gaf hem het geld uit de kassa, waarna de dader wegliep. Hij droeg op het ogenblik van de feiten een zwarte trui met capuchon die zijn gezicht bedekte. De politie voerde meteen na de feiten een patrouille uit in de buurt. Maar de dader bleef spoorloos. (mm)