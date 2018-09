Maaseik - De politie heeft vrijdagnamiddag in de Sint Lambertus Kerkstraat in Neeroeteren de bijstand van een dierenarts gevraagd. Een hond was er vanop de eerste verdieping naar beneden gesprongen. Het dier had zich aan de poten bezeerd. De dierenarts nam de viervoeter mee voor onderzoek en verzorging. Omdat de eigenaar niet thuis gaf werd voor hem een boodschap achtergelaten. (mm)