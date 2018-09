Genk - In het voormalig hoofdgebouw van de mijn van Waterschei werden zaterdagnamiddag in een plechtige ceremonie overleden mijnwerkers herdacht. De bijeenkomst werd bijgewoond door staatssecretaris Zuhal Demir, wiens vader in Waterschei werkte, gouverneur Herman Reynders en burgemeester Wim Dries. Door een stevige plensbui moest de herdenking voortgezet worden in het gebouw.