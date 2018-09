Deze man heeft 4.000 relatiebreuken op zijn geweten... in amper 5 dagen tijd

Een Schotse stand-upcomedian beweert dat hij in vijf dagen tijd enkele duizenden relaties naar de filistijnen heeft geholpen. Stuk voor stuk kijkers van één van zijn shows die sinds kort op Netflix te zien zijn. We hebben je gewaarschuwd: kijken op eigen risico.

Sinds 11 september zijn de shows van de Schotse comedian Daniel Sloss (28) op Netflix te bekijken. In één van de shows, getiteld ‘Jigsaw’, houdt Sloss een uitvoerig betoog over de voordelen van een single bestaan. De Schot maakt brandhout van de stelling dat iedereen ergens een soulmate heeft zitten, en dat de maatschappij je als ‘raar’ bestempelt als je alleenstaand bent. “Als je niet samen bent met iemand, ben je een wrak. Als je niet samen bent met iemand, ben je onvolledig. Als je niet samen bent met iemand, ben je niet heel.”

Een gevolg van die maatschappelijke ‘regel’ is dat velen denken dat ze een partner nodig hebben om zich compleet te voelen, vindt Sloss. En dus nemen ze genoegen met een verkeerd persoon. “We wringen die vervloekte persoon in ons leven omdat we liever íets hebben dan helemaal niets.”

De ‘levenswijsheid’ van Sloss heeft zijn effect niet gemist. De man zou intussen al 4.000 berichtjes hebben ontvangen van mensen die sinds het zien van ‘Jigsaw’ hun relatie hebben beëindigd. Daaronder zitten niet minder dan 17 afgelaste huwelijken en 14 echtscheidingen.

Sloss’ Instagramaccount staat vol met berichten van fans die zich “bevrijd” hebben na het zien van zijn show. “En dat zijn alleen nog maar de mensen die het mij bevestigd hebben. Ik zou er niet versteld van staan dat het echte aantal nog vier keer hoger is.”

(lees verder onder alle relatiebreuken)

“Jigsaw is geen break-up-show, het is een liefdesbrief voor singles”, legde de comedian enkele dagen geleden uit aan Conan O’Brien. “Ik denk dat sommige mensen echt oprecht verliefd zijn. Die relaties kan ik niet uit elkaar halen en zou ik ook nooit uit elkaar willen halen. Het enige wat ik doe, is je de ongemakkelijke vraag stellen waarvan je te beschaamd bent om ze aan jezelf te stellen.”

“Ik genees slechte relaties, door te voorkomen dat ze blijven bestaan”, formuleert hij het zelf mooi. Kijken op eigen risico, met andere woorden.