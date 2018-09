Claire Michel 8e op WB triatlon in Weihai, Marten Van Riel 23e

Claire Michel is zaterdag op de achtste plaats geëindigd in de Wereldbekermanche triatlon in het Chinese Weihai. Bij de mannen kwam Marten Van Riel, op het EK in het Schotse Glasgow nog goed voor brons, niet verder dan de 23e plaats.

Claire Michel werkte de 1.500 meter zwemmen, 40km fietsen en 10 kilometer lopen af in 2u09:57. De zege ging er naar de Amerikaanse Taylor Spivey (2u08:02). Valérie Barthelemy werd 31e (2u20:19).

Bij de mannen was de zege voor de Noor Gustav Iden (1u53:11). Van Riel kwam 3:35 na de winnaar over de streep, in 1u56:46. Noah Servais werd 34e in 1u58:16.