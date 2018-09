350 Riemstse muzikanten gaan zondag uitblazen in Oostende

Zondag 23 september trekken een tiental Riemstse harmonieën, fanfares en drumbands samen naar Oostende om er een namiddagconcert te geven. “Na ‘Uitblazen in Blankenberge’ in 2005 is dit de tweede keer dat we zo massaal naar zee trekken en we hebben er zin in” zegt Vlamo-voorzitter Davy Renkens.

Vier harmonieën, vier fanfares en twee drumbands uit Riemst – samen goed voor zowat 350 muzikanten – geven zondag het beste van zichzelf in ‘De Koningin der Badsteden’ Oostende. “We willen als ‘Muzikaalste gemeente van Vlaanderen’ – een titel die we al 25 jaar met de nodige trots dragen – onze naam alle eer aan doen” vult schepen van cultuur Marina Pauly aan. “Vergeet niet dat we vorig jaar op het Wereld Muziek Concours in Kerkrade niet alleen een wereldtitel maar ook vier eerste en gouden titels behaalden. In Oostende gaan ze ongetwijfeld versteld staan.”

De optredens in de badstad bestaan zowel uit ‘zittende’ als ‘wandelconcerten’ op diverse pleinen in Oostende. Ze starten om 13.30 uur. Rond 16.15 uur verzamelen alle maatschappijen op het Wapenplein waar ze gezamenlijk enkele marsen en het Limburgs Volkslied zullen brengen. Bij slecht weer wordt uitgeweken naar het Casino Kursaal. Naast de 350 muzikanten hebben zowat 170 Riemstenaren ingeschreven voor de reis naar zee: samen goed voor 6 autobussen. Heel wat sympathisanten gaan overigens met eigen vervoer en de drumband van Kanne vertrok vrijdag reeds met de trein en maakt er een weekendje teambuilding van. (Eddy Vandoren)(foto eva)