Christoff openhartig over seksuele geaardheid: “onze ouders hadden het er toch wel moeilijk mee”

“Mijn secretaresse was de eerste die het wist”, bekende Christoff wanneer zijn seksuele geaardheid ter sprake kwam. “Ik ben het te weten gekomen via een vriendin, want op die leeftijd had ik dat niet echt door”, voegde Lindsay eraan toe. “Ik had een vriendin van mijn 16 tot 18 jaar. Toen het was uitgeraakt, wist ik dat ik mezelf niet van alles moest blijven wijsmaken.

Ik heb lang gezocht en ermee gevochten, maar mijn gevoel naar jongens toe was sterker. Ik was 18 toen ik het heb verteld, maar tot mijn 23 heb ik wel nog een paar keer getwijfeld. Ik heb dan ook nog eens twee jaar een vriendin gehad. Maar toen dat gedaan was, was ik echt zeker. Dat was ook een tijdperk zonder gsm’s en internet. Wij moesten alles zelf ontdekken en ondervinden. Nu is dat anders”, vertelde Christoff openhartig. “Onze ouders hadden het er toch wel een beetje moeilijk mee.

Onze papa iets meer dan ons mama, want zij heeft zich daar snel over gezet”, ging Lindsay verder. “Uiteindelijk heeft ons mama gezegd dat ik niet meer met een meisje naar huis moest komen. Ze had veel liever dat ik met een jongen naar huis kwam, dan had ze een tweede zoon erbij”, lachte Christoff.