Wang Qiang pakt tweede WTA-titel in Guangzhou, Bertens tegen Tomljanovic in finale Seoel

De Chinese Wang Qiang (WTA 41) heeft zaterdag het WTA-toernooi in het Chinese Guangzhou (hard/250.000 dollar) op haar naam geschreven. In de finale haalde ze het in twee sets van de Kazachse Yulia Putintseva (WTA 61): 6-1 en 6-2.

Voor de 26-jarige Wang Qiang was het de tweede toernooizege in haar carrière. In juli van dit jaar was ze al eens de beste in Nanchang, eveneens in haar thuisland.

Voor de 23-jarige Putintseva was het haar tweede finale. In februari 2017 verloor ze de eindstrijd in Sint-Petersburg van de Française Kristina Mladenovic.