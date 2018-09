Tiffany & Co. komt met verlovingscollectie: “Luxueus én draagbaar”

Het New Yorkse juwelenhuis Tiffany & Co. komt voor het eerst in tien jaar met een verlovingscollectie op de proppen. De collectie ‘Tiffany True’ moet het luxueuze karakter van het merk weergeven in dagelijks draagbare juwelen.

De collectie is een creatie van de Amerikaanse ontwerper Reed Krakoff, die sinds 2018 aangesteld is als artistiek directeur van Tiffany & Co.. “Het is de eerste verlovingscollectie in tien jaar en ik denk dat de wereld er nu wel klaar voor is”, zegt Krakoff aan het Amerikaanse magazine ‘Fortune’. “Met de collectie willen we aantonen dat luxe ook draagbaar kan zijn. Luxe is niet automatisch gelijk aan formaliteiten of speciale gelegenheden. De juwelen uit de collectie zijn ontworpen om elke dag te kunnen dragen. Zoals het hoort .”

Uit de collectie ‘Tiffany True’ Foto: Tiffany & Co.

Met ‘Tiffany True’ probeert het sieradenlabel een belangrijk juweel in het leven van een vrouw op een moderne en vooral ingetogen manier te benaderen. Er wordt onder meer gekozen voor een discreet ‘T-motief’ rond de diamant. “De ringen kunnen naar eigen voorkeur aangepast worden, van platinum met diamant tot geelgoud met gele diamanten. Voor elk wat wils.”

Naast de traditionele verlovingsringen bevat de collectie ook elke armbanden waarin opnieuw het ‘T-motief’ naar voren komt. Voor wie interesse heeft, de prijs van een ring start bij 6.000 euro.