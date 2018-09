Terroristen richten bloedbad aan op militair defilé in Iran: al 24 doden geteld

Tijdens een militair defilé in Iran zijn vier gewapende mannen wild in het rond beginnen te schieten. Minstens 24 mensen, waaronder soldaten, een veteraan in een rolstoel en kinderen, kwamen daarbij om het leven. Zeker dertig mensen raakten gewond. “We zullen snel en krachtig reageren”, zegt Mohammad Javad Zarif, de Iraanse minister van Buitenlandse Zaken.

De aanslag werd zaterdagochtend gepleegd in Ahvaz, een stad in het zuidwesten van Iran. Daar vond, zoals op tal van andere plaatsen in het land, een militaire parade plaats ter gelegenheid van de start van de “Heilige Week van de Defensie”. Tijdens die week wordt de Iraaks-Iraanse Oorlog herdacht, die uitbrak in 1980 en acht jaar duurde.

Tijdens die parade begonnen gewapende mannen in het publiek plots in het rond te schieten. Meteen brak grote paniek uit, zoals te zien is op onderstaande schokkende beelden.

Intussen zijn er al 24 doden geteld, laat het nieuwsagentschap IRNA weten. “Onder de martelaren zijn een meisje en een veteraan die in zijn rolstoel zat”, zei brigadegeneraal en woordvoerder van de Revolutionaire Garde Abolfazl Shekarchi op de staatstelevisie. Ook veel soldaten en een vrouw en haar kind die naar de parade kwamen kijken, stierven.

De daders waren met vier, aldus Ali-Hossein Hosseinzadeh, vicegouverneur van de provincie Khoezistan. “Van de vier terroristen werden er drie ter plekke naar de hel gestuurd en de vierde, die gewond en gearresteerd was, heeft zich een beetje later aangesloten in de hel door de ernst van zijn verwondingen”, zegt Abolfazl Shekarchi, woordvoerder van de Revolutionaire Garde.

“Snel en krachtig reageren”

Ahvaz National Resistance, een soort koepelvereniging van alle gewapende organisaties die ijveren voor een eigen Arabische staat in de provincie Khoezistan, heeft de aanslag opgeëist.

“Terroristen gerekruteerd, getraind en betaald door een buitenlands regime hebben Ahvaz aangevallen”, schrijft de Iraanse minister van Buitenlandse Zaken, Mohammad Javad Zarif, op Twitter. “Iran acht de regionale sponsors van terrorisme en hun Amerikaanse meesters verantwoordelijk voor dergelijke aanvallen. Iran zal snel en krachtig reageren om Iraanse levens te verdedigen.”

Foto: EPA-EFE