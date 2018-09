Ex-drummer beschuldigt Beyoncé van ‘extreme hekserij’

Kimbely Thompson, de voormalige drummer van Beyoncé, haalt in een interview met ‘The Blast’ bijzonder hard uit naar de zangeres. Zo wordt de vrouw van rapper Jay-Z onder meer beschuldigd van hekserij en zwarte magie. Thompson vroeg de rechtbank om een contactverbod maar dat werd recent afgewezen.

Thompson, die zeven jaar samenwerkte met de band van de wereldster, is er zeker van: Beyoncé luisterde haar telefoongesprekken af en controleerde zelfs haar financiële situatie. “Met behulp van zwarte magie en toverspreuken probeerde ze mij te intimideren”, zegt Thompson. “Ze heeft ook mijn kitten vermoord.”

Thompson, die haar eigen label oprichtte en zelf verschillende albums uitbracht, vroeg de rechtbank om een contactverbod op te leggen. De rechter wees het verzoek van de hand en hier en daar rijzen twijfels over de mentale gezondheid van Thompson.

De drummer zou onlangs een video gepost hebben op YouTube waarin ze haar hart luchtte over mensen die gemeen overkomen. De vrouw kwam erg chaotisch over en was niet altijd even goed te begrijpen. Journalisten van ‘The Blast’ probeerden Thompson opnieuw te contacteren na de uitspraak van de rechter maar ze gaf niet thuis.