Inzamelingsactie voor slachtoffers ongeval Oss zit al aan 130.000 euro

Een geldinzameling voor het dramatisch ongeval met een bolderkar in het Nederlandse Oss is een enorm succes. In iets meer dan een dag werd al meer dan 130.000 euro binnengehaald. “Ik wil geen held zijn”, zegt initiatiefnemer Nick Nietveld in De Telegraaf, “maar wil de mensen helpen.”

Een man uit Almere was zo geraakt door het overlijden van de vier kinderen donderdag aan de overweg in Oss, dat hij besloot geld op te halen. Hij wou 60.000 euro inzamelen, maar dat bedrag is na een dag door ruim zesduizend donaties al ruimschoots gehaald.

“Eigenlijk ben ik maar een buitenstaander”, zegt Nietveld in De Telegraaf. “Ik wilde iets goed doen voor de mensen.” Zijn actie bracht na iets meer dan een dag al 130.000 euro op, een succes dat hij zelf niet zag komen. “Niet te geloven. Ik ging er vooral van uit dat alle beetjes zouden helpen. Maar het gaat zo hard. Er komt van alles binnen, kleine én grote bedragen. Ik ben zo blij. Ik wil geen held zijn, maar wil de mensen gewoon helpen.”

Het ingezamelde geld, dat op een rekening van de gemeente Oss gestort zal worden, kan gebruikt worden voor de uitvaart van de slachtoffers. “Maar mogelijk zijn ook aanpassingen nodig in de huizen van de slachtoffers die nog in het ziekenhuis liggen”, aldus Nietveld. “Nu er zoveel binnenkomt, is er wellicht ook wat geld om straks bijvoorbeeld de machinist een beetje te helpen of om een gedenkteken te maken.”

Bij het ongeval tussen een trein en een elektrische bolderkar kwamen donderdagochtend vier kinderen om het leven. De dodelijke slachtoffers waren 4, 4, 6 en 8 jaar oud. Twee van hen komen uit één gezin: het waren zusjes. Hun 11-jarige zus en een 32-jarige begeleidster raakten zwaargewond en liggen nog in het ziekenhuis.

Intussen onderzoekt de Nederlandse minister Cora van Nieuwenhuizen van Infrastructuur en Waterstaat of de regels voor een elektrische bolderkar moeten worden veranderd. Ze kondigde aan dat de toelatingseisen van licht gemotoriseerde voertuigen tegen het licht worden gehouden. Tot die categorie voertuigen behoort de stint, waarmee het ongeval donderdag gebeurde, ook.

Stints mogen nog wel gewoon de openbare weg op.