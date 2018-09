Belgunique opent winkel met 100 procent Belgische producten

Belgunique, een webplatform voor Belgische creatievelingen, opent voor het eerst een fysieke winkel in het Antwerpse. De winkel zal volledig gevuld worden met creaties van honderd procent Belgische makelij.

Het webplatform, dat sinds 2017 bestaat, geeft online onderdak aan een honderdtal, lokale ondernemers. “Met Belgunique wil ik lokale producenten een platform geven zodat hun producten ontdekt kunnen worden door de consument”, zegt medeoprichtster Sofie Smolders aan Made in Kempen en Retail Detail. “Als marketeer wil ik hen helpen om een markt te vinden voor hun creaties.”

Foto: BERT DE DEKEN

“Met het platform versterken we de lokale economie en zorgen we voor een duurzame en milieubewuste welvaart. De prijzen die de consument betaalt, gaan naar het product zelf. We blijven ver weg van de exotische en oppervlakkige kortetermijndividenden”, zegt medeoprichter Herman Maris.

Meer dan een platform

Maar Belgunique wil meer dan alleen onderdak bieden aan lokale ondernemers. Het wil ook een community vormen waarin creatievelingen elkaar helpen en vooral inspireren. De opening van de eerste winkel in de Leopoldstraat in Antwerpen is dan ook nog maar het begin. “De bedoeling is om volgend jaar in nog meer Vlaamse steden een vestiging te openen.”

“Het openen van een fysieke winkel past binnen onze strategie”, zegt Smolders. “ Een webplatform in combinatie met een fysiek retailpunt is de weg die wij willen bewandelen. De resultaten van ons ‘testpunt’ vorig jaar waren heel positief. De verkoop was offline en online ongeveer hetzelfde. De keuze was dus snel gemaakt.”