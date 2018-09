Terroristen richten bloedbad aan op militair defilé in Iran: minstens acht soldaten en meerdere burgers gedood

Tijdens een militair defilé in Iran zijn twee gewapende mannen wild in het rond beginnen te schieten. Minstens acht soldaten en meerdere burgers kwamen om het leven, melden Iraanse media, en minstens twintig mensen raakten gewond.

De aanslag werd zaterdagochtend gepleegd in Ahvaz, een stad in het zuidwesten van Iran. Daar vond, zoals op tal van andere plaatsen in het land, een militaire parade plaats ter gelegenheid van de start van de “Heilige Week van de Defensie”. Tijdens die week wordt de Iraaks-Iraanse Oorlog herdacht, die uitbrak in 1980 en acht jaar duurde.

Tijdens die parade begonnen gewapende mannen in het publiek plots in het rond te schieten. Dat is te zien op onderstaande schokkende beelden.

De daders hebben minstens acht soldaten en meerdere burgers doodgeschoten. Meer dan twintig mensen liepen verwondingen op. Daarna zouden ze ook de tribune onder vuur hebben willen nemen, maar ze werden door de politie neergeschoten voor ze daar de kans toe kregen.

Het is onduidelijk hoe het nu gesteld is met de daders. Het ene persagentschap meldt dat ze doodgeschoten zijn, terwijl een ander meldt dat ze gewond zijn gevlucht en achtervolgd worden door de hulpdiensten.

Takfiri

De daders zijn volgens Iraanse media twee terroristen van Takfiri, een extremistische groepering waar onder meer Osama bin Laden en Abu Musab al-Zarqawi aanhangers van waren en die zich keert tegen moslims die zich niet aan de volgens hen “juiste” islamitische regels houden.

Foto: EPA-EFE