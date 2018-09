Fendi brengt ‘allereerste it-bag’ terug op de catwalk

Modehuis Fendi grijpt de internationale modeweek van Milaan aan om een oude klassieker van onder het stof te halen: de ‘baguette’ handtas. De tas, die in 1997 voor het eerst op de catwalk te zien was, wordt door fashionista’s beschouwd als de allereerste ‘it-bag’.

Het Italiaanse modehuis presenteerde op de modeweek van Milaan haar lentecollectie voor 2019. De collectie, die voornamelijk bestond uit aardse tinten, bracht meteen ook de herintroductie van de ‘baguette’ handtas met zich mee.

De handtas, die door Fendi in 1997 voor het eerst werd gelanceerd, werd in een geen tijd bestempeld als de ‘it-bag’ van haar tijd nadat niemand minder dan Carrie Bradshaw in de serie ‘Sex in the City’ er eentje om de arm droeg.

Het model, ontworpen door Silvia Venturini Fendi, was oorspronkelijk bedoeld als schoudertas maar werd door Bradshaw en de fashionista’s van die tijd voornamelijk onder de arm gedragen zoals een Frans stokbrood. Al snel kreeg de handtas de bijnaam ‘baguette’.

Na meer dan twintig jaar afwezigheid is de tas in verschillende varianten opnieuw op de catwalk te zien. Zo kan je er eentje kopen in het bekende Fendi-motief met decoratie of een roze lederen variant met logo-opdruk.

Foto: AFP