Pliskova en US Open-winnares Osaka spelen de finale op WTA-toernooi van Tokio

De Tsjechische Karolina Pliskova (WTA 8) en de Japanse Naomi Osaka (WTA 7) hebben zich zaterdag geplaatst voor de finale van het WTA-toernooi in de Japanse hoofdstad Tokio (hard/799.000 dollar).

In de eerste halve finale haalde vierde reekshoofd Pliskova het in drie sets van de Kroatische Donna Vekic (WTA 45): 6-2, 4-6 en 6-3. De 26-jarige Pliskova mag zo op jacht naar haar elfde WTA-titel. Eerder dit jaar was ze al de beste in het Duitse Stuttgart. Dan moet ze zondag in de finale wel eerst voorbij thuisspeelster Naomi Osaka (WTA 7), die weinig problemen kende met de Italiaanse Camila Giorgi (WTA 37). De Japanse haalde het uiteindelijk in twee sets: 6-2 en 6-3. Ze speelt zo voor de tweede keer de finale in Tokio, in 2016 moest ze de eindzege aan de Deense Caroline Wozniacki laten.

Osaka kan in de Japanse hoofdstad een derde toernooi aan haar erelijst toevoegen. Eerder dit jaar pakte ze al de eindzege op Indian Wells en de US Open, na een turbulente finale tegen Serena Williams.