Domper voor Australië: kopman Richie Porte geeft forfait voor WK wielrennen

De Australiër Richie Porte (BMC) moet wegens ziekte forfait geven voor het WK wielrennen in het Oostenrijkse Innsbruck, zo maakte de Australische wielerfederatie zaterdag bekend. Volgens BMC-teamarts Max Testa heeft Porte in het slot van de Vuelta een ontsteking aan de luchtwegen opgelopen, waarvoor een behandeling met antibiotica nodig was.

“Ik ben heel teleurgesteld omdat ik niet kan starten op dit WK”, legt Porte in een persmededeling uit. “Het was een belangrijk doel voor mij en ik was al een tijdje aan het trainen en koersen met dit WK in het achterhoofd. Door die ziekte kon ik me echter niet goed voorbereiden op deze wedstrijd. Met 4.600 hoogtemeters op het programma heb je een perfecte voorbereiding nodig om hier aan de start te staan.” De Australische wielerbond heeft nog niet beslist wie er de plaats van Porte in het team zal innemen.

Het is voor Porte een seizoen geworden om snel te vergeten. De renner van BMC had van de Tour zijn grote doel gemaakt, maar moest al vroeg opgeven na een zware val.