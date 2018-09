Een 47-jarige poetsvrouw zit in de cel op verdenking van brandstichting in een woning waar ze schoonmaakte. De vrouw had enkele spullen gestolen en om haar sporen uit te wissen, stichtte ze brand. De woning brandde grotendeels uit.

In een woning in de Hamerstraat in Mechelen, niet zover van de Leuvensesteenweg, ontstond eind april een hevige brand. Bij aankomst van de brandweer sloegen de vlammen al door het raam en door de enorme ...