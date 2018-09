GENKIn plaats van te kiezen voor een opleiding die zorgt voor een zekere job, kiezen jongeren tegenwoordig vooral voor hun passie. “Een typisch verschijnsel bij hoogconjunctuur”, zeggen Chris Venken en David Van der meyden van Syntra Limburg. In tegenstelling tot elders in Vlaanderen ziet Syntra Limburg een status quo tot een lichte stijging van het totaal aantal cursisten. Dat is vooral te danken aan de gloednieuwe Techcampus T2 in Genk, die een aantal technische opleidingen duidelijk weet te boosten.