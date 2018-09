Vanaf zondag is het Oostenrijkse Innsbruck acht dagen lang het decor van het WK wielrennen op de weg. Aftrappen doet het wielerfestival met het allerlaatste WK ploegentijdrit voor merkenteams. Exact een week later volgt dé apotheose met de wegwedstrijd van de heren elite. Kevin De Weert (36) selecteerde daarvoor drie Limburgers: Tim Wellens en Dylan Teuns, dé twee speerpunten van de blauwhemden, en Ben Hermans. Johan Vansummeren (37) kan zich helemaal vinden in de keuze van de bondscoach. Op één naam na…