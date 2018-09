HasseltVijf van de zeven kerncentrales in ons land liggen plat, eind oktober komt daar nog een zesde bij. En dus zullen we stroom uit het buitenland moeten invoeren. “Hopelijk wordt het geen té koude winter in Frankrijk”, zegt energie-expert André Jurres. En hopelijk houdt die ene resterende kerncentrale het intussen uit. Eén ding is zeker: we zullen het voelen in onze portemonnee.