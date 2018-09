Drie miljoen hectoliter bier (of meer dan een miljard pinten) per jaar, 140 miljoen euro omzet, wereldwijde export naar bijna honderd landen, 300 werknemers: het is maar een greep uit de portfolio van brouwerij Martens uit Bocholt. Dit weekend viert het bedrijf zijn 260ste verjaardag. Iedere inwoner wordt uitgenodigd om de imposante brouwzalen te bezoeken en een pint te drinken. “We blijven lokale verankering belangrijk vinden”, zeggen Fons en Jan Martens, de huidige brouwers van de achtste generatie.