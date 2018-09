“Vier klassen tegelijk les”

Deusjevoo ontwerpt klas van de toekomst voor Inspirocollege in Houthalen

HOUTHALEN-HELCHTERENDe kleur van het licht bepaalt of leerlingen mogen praten en in de klassen ligt tapijt. De nieuwbouw van het Inspirocollege in Houthalen-Helchteren werd gisteren officieel geopend door Vlaams Minister van Welzijn Jo Vandeurzen. Het paradepaardje: de Inspirodroom, een hypermoderne multimediaruimte. “Hier krijgen vier klassen tegelijk talentgerichte lessen”, zegt directeur Tom Verheyen. Totale prijskaartje: 3,2 miljoen euro.