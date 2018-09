Op sociale media is er veel verontwaardiging over de foto die de Asserse CD&V-afdeling gebruikt om haar kandidaten voor te stellen. Nietsvermoedend poseert de hele fractie aan het station van As, een plaats die volgens de partij vooral een symbolische functie heeft voor de Assenaren. Toch regent het negatieve reacties omdat het lijkt of de kandidaten spoorlopen promoten.