Genk zit na de interlandbreak alweer in een rollercoaster. Malmö is amper achter de rug of daar schuift Cercle Brugge aan, drie dagen later gevolgd door Lommel in de Croky Cup. Roteren dus maar, al lijkt Philippe Clement voor zondag niet heel veel te willen wijzigen. Een serieuze kanshebber op een startbewijs is wel Joseph Paintsil, die aast op een tweede basisplaats. “Ik leef op hoop”, aldus de minzame 20-jarige Ghanees. “Bankzitten hoort bij voetbal. Zeker in een topclub. Maar het is toch mijn ambitie om zo veel mogelijk minuten te verzamelen.”