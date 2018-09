Honderden mensen komen samen om te rouwen over slachtoffers spoorwegdrama

OssHonderden mensen schoven vrijdag de hele dag aan om een bloem neer te leggen vlakbij de plek in het Nederlandse Oss waar een dag eerder een elektrische bolderkar werd aangereden door een trein. Vier kleine meisjes kwamen om, een kind en een begeleidster verkeerden vrijdag nog in kritieke toestand. Wat het ongeval veroorzaakt heeft, was vrijdag nog steeds onduidelijk.