Het debat in Diepenbeek: “Stop met wachten op Spartacus”

Zullen een Colruyt en een Delhaize het al drukke Diepenbeek-centrum niet onleefbaar maken? “Neen, maar het uitblijven van Spartacus zorgt er wel voor dat Diepenbeek ruimtelijk niet vooruit kan”, vindt de meerderheid. Van het Demerstrand is dan weer ‘een rommeltje’ gemaakt. Zegt de oppositie. “Als het van mij afhangt, voorzie ik dit jaar nog 1 miljoen euro voor het Demerstrand”, zegt burgemeester Patrick Hermans. “Zodat we begin 2019 onmiddellijk de plannen kunnen afmaken en dan aanbesteden. Anders verliezen we een jaar.”