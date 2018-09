Als Z33 - Huis voor actuele kunst in Hasselt - er in 2020 of 2021 in slaagt een stevig gefundeerde Vlaamse instelling te worden in plaats van een provinciale, dan zal Jan Boelen stoppen met zijn huidige job als artistiek directeur van het Hasseltse cultuurhuis. Mogelijk gaat hij dan meer internationale biënnales cureren, zoals hij nu heeft gedaan in de Turkse grootstad Istanboel.