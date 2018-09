Een dag in het spoor van STVV-coach Marc Brys in ‘zijn’ Antwerpen

Zaterdagavond krijgt STVV op Stayen Antwerp over de vloer. Moet het nog gezegd dat dit een speciale wedstrijd is voor rasechte Antwerpenaar Marc Brys? Al behoort de coach van STVV tot het kamp van de Ratten van Beerschot, niet tot het legioen van den Antwaarp. “Logisch als je op 500 meter van het Kiel bent opgegroeid”, zegt Brys. “Al heb ik weinig tégen Antwerp. Wel een hart vóór Beerschot.” We volgden Brys een dag lang in de stad waar hij opgroeide, twintig jaar werkte bij de recherche en zijn grootste succes boekte als trainer: bekerwinst met Germinal Beerschot.