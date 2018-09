Slaapwel, Joyce: op televisie alleen plaats voor pittige, niet voor pittende fans

Attente voetballiefhebbers die de wedstrijd tussen Zulte Waregem en KV Kortrijk op Play Sports volgden, konden tijdens de rustanalyse nauwelijks naast de vrouw achter Herman Brusselmans kijken. Wellicht overmand door de combinatie van een te zware werkweek en de verre busreis naar de studio was de supporter van de Kerels gewoon in slaap gevallen. Dat had de regie ook in de mot gekregen, want na de wedstrijd zat een andere Kortrijkse fan op haar plaats. Op televisie is alleen plaats voor pittige en niet voor pittende dames, weet u wel.