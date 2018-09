Kortrijk duwt Zulte Waregem in diepe crisis met vijfde opeenvolgende nederlaag

De crisis is compleet aan de Gaverbeek na verlies in eigen huis tegen buur KV Kortrijk. De partij stelde kwalitatief niet veel voor waarin amper uitgespeelde kansen te zien waren. Dat het vertrouwen zoek is bij Zulte Waregem is een understatement. Mboyo en Chevalier smeerden Zulte Waregem zo een vijfde opeenvolgende nederlaag aan.

Essevee versus de Kerels staat synoniem voor tifo’s om elkaar uit te dagen, bengaals vuurwerk en harde duels tussen de lijnen. We kregen ook een tifo te zien van de thuisaanhang met als opschrift: ‘Smash them’. De sfeer was aanwezig voor de aftrap, maar wat zich na het eerste fluitsignaal afspeelde voor rust stelde niet veel voor. Wat wil je ook. Gezien de precaire situatie waarin beide ploegen zich bevinden, stond er nog veel meer op het spel. Met 5 op 21 is de competitiestart voor beiden mislukt. Voor Zulte Waregem is het zelfs de slechtste start ooit, Kortrijk had ook op meer gehoopt.

Dury gooide zijn basiself grondig dooreen. Damien Marcq was geschorst, Johan Bjørdal zat op de bank, Chris Bedia was ziek. Henrik Bjørdal stond in Antwerp nog aan de aftrap, gisteren zat hij in de tribune. Florian Tardieu, Nill De Pauw, Thomas Buffel en Erdin Demir waren hun vervangers. Bij KVK moesten Elohim Rolland en Imoh Ezekiel het gelag betalen voor de zwakke prestatie op Moeskroen. Larry Azouni en Jovan Stojanovic mochten starten.

Foto: BELGA

Opluchting

De eerste periode was allesbehalve hoogstaand. KVK kwam iets beter voor de dag en leek ook op voorsprong te komen. De Sart knikte een hoekschop binnen, maar zijn goal werd afgekeurd na een heel lichte duwfout op Baudry van Lepoint. De herhaling wees uit dat Harbaoui eerst Lepoint duwde, waarop Baudry tegen de grond ging. Opluchting raasde doorheen het Regenboogstadion, want anders kwam Essevee alweer vroeg op achterstand. De Pauw kon nog eens koppen in de handen van Kaminski en Mboyo trapte flauw op doel.

Ondertussen kreeg Tardieu het publiek op zijn dak. De Fransman grossierde in foute passes. We pikken er nu Tardieu uit, maar het niveau was bij quasi iedereen ondermaats. Er zat geen tempo in het spel van beide ploegen. Was het schrik om een tegendoelpunt te pakken? Wie zal het zeggen. Het publiek warmde zich tijdens de pauze dan maar op aan een wedstrijdje voor supporters waarbij ze een fiets moesten raken van buiten de zestien.

Foto: BELGA

Vertrouwen zoek

Na de pauze ging de wedstrijd verder op zijn elan. Het niveau steeg niet en het tempo ook niet. Kortrijk was weer net iets beter. Mboyo kon een voorzet niet goed verlengen en Chevalier plaatste naast. Het vertrouwen zakte zienderogen bij Zulte Waregem. Ze durfden als het ware geen pass meer te versturen.

De ingevallen Sylla pompte Essevee nieuwe moed in. De Senegalees scoorde bijna per ongeluk toen Lepoint het leer wilde wegknallen. Net op het moment dat de thuisploeg een opflakkering kende, kwam het toch op achterstand. De Sart zette voor, Mboyo tekende voor de 0-1. Even leek de VAR tussen te komen, maar Demir was blijven hangen. Essevee probeerde meteen te antwoorden via Bongonda die Harbaoui vond, maar de Tunesiër kon de voorzet niet vol raken. Buffel viseerde nog het zijnet. In extra tijd legde Chevalier de 0-2 vast na een hoekschop voor Essevee waarop Bossut was meegekomen.

Voor KV Kortrijk was het geleden van in mei 2010 dat het de drie punten kon pakken in het Regenboogstadion. Zulte Waregem blijft zo achter met 0 op 15 en een 5 op 24. Met een trip naar Racing Genk, de komst van Anderlecht en een uitwedstrijd op Charleroi in het verschiet wordt punten pakken geen sinecure. Tijd voor crisisberaad aan de Gaverbeek.