Vlaamse regering heeft akkoord over begroting 2019

Brussel - De Vlaamse regering heeft vrijdag rond 22.00 uur een akkoord bereikt over de begroting 2019. Die begroting is opnieuw in evenwicht. Dat meldt Vlaams minister-president Geert Bourgeois. De details over het begrotingsakkoord worden maandag bekendgemaakt samen met de Septemberverklaring van de regering.

Minister-president Bourgeois reageert tevreden op het bereikte akkoord. Volgens hem heeft zijn regering “woord gehouden”. “We gaan het laatste jaar van deze regeerperiode in met een ambitieuze Vlaamse begroting met forse budgetverhogingen en nieuwe investeringen. Zo blijven we werken aan een welvarend, innovatief en sociaal Vlaanderen”, aldus Bourgeois.

Dat het niet de allermoeilijkste begrotingsoefening zou worden voor de Vlaamse regering, lag al langer vast. De periode van zware besparingen is achter de rug, de economische sterren staan ook wat gunstiger en de regering kan rekenen op wat meevallers.

Dat maakt dat de regering-Bourgeois niet alleen een begroting in evenwicht kan voorstellen (weliswaar met de klassieke voetnoot van de investeringen voor de Oosterweelvebinding, die de regering buiten de begrotingsdoelstelling houdt) maar ook ruimte heeft om te investeren.

Witte rook

Of de regering haar belofte kan waarmaken voor 500 miljoen euro extra investeringen in Welzijn en in Onderzoek en Ontwikkeling zal maandag moeten blijken bij de voorstelling van de begrotingscijfers. Dan zal ook blijken waar de Vlaamse regering precies bijkomend wil investeren, hoe groot het eventuele overschot is en of er buffers zijn voorzien voor mogelijke tegenvallers.

Minister-president Bourgeois is alvast trots op het bereikte evenwicht. “Met een gezonde begroting zorgen we er voor dat ook de volgende Vlaamse regering over extra investeringsruimte zal beschikken”, aldus de minister-president. Ook begrotingsminister Bart Tommelein reageerde vrijdagavond tevreden op Twitter: “Witte rook: Vlaamse regering levert opnieuw een begroting af in evenwicht, mét de nodige investeringen”.