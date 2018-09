Red Dragons verliezen eerste wedstrijd in tweede ronde WK volleybal : "Zuur"

De Belgische nationale mannenvolleyploeg (FIVB 15) heeft vrijdagavond in het Italiaanse Bologna zijn eerste wedstrijd in de tweede ronde van het WK in groep F met 0-3 (26-28, 26-28 en 19-25) verloren van Slovenië (FIVB 23), waar ze in de eerste ronde al met 2-3 van verloren. Door de nieuwe nederlaag lijkt de derde ronde nu verder weg dan ooit.

De Red Dragons hadden de eerste ronde in Italië afgesloten op de tweede plaats, waarmee ze zich verzekerden van een stek in de tweede ronde. Naast Slovenië nemen de troepen van bondscoach Andrea Anastasi het daarin zaterdag nog op tegen Australië (FIVB 16). Zondag wordt er afgesloten met de wedstrijd tegen Brazilië (FIVB 1), winnaar van groep B en regerend olympisch kampioen.

Brazilië won met 3-0 van Australië en staat zo met 14 punten aan de leiding in de groep. Slovenië (12) is intussen over België (10) naar de tweede plaats gegaan. Australië staat met zeven punten laatste.

Voor de Red Dragons wordt het bijzonder lastig om nog door te stoten tot de Final 6. Enkel de vier groepswinnaars en de twee beste tweedes stoten immers door naar de derde ronde. Daarin spelen zes landen in twee poules van drie (26-28/09) om een plaats in de halve finales (29/09).

Op het WK van 2014 in Polen strandden de Red Dragons in de eerste groepsfase.

"Zuur"

“Het keerpunt was de ontknoping van de eerste set”, oordeelde middenman Pieter Verhees. “We kregen twee kansen om het af te maken, maar dat lukte niet. In plaats van het vertrouwen aan te zwengelen en wat meer ontspannen op het veld te staan met een voorsprong, zat dat voordeel aan de Sloveense kant. Op het einde van de tweede set zijn we er weer volop in gaan geloven met die sterke remonte, maar weer zat afmaken er niet in. Toen zaten de Slovenen zodanig in de flow dat ze niet meer te houden waren. Een heel zure nederlaag. Dat gevoel moeten we echter van ons af zetten. Ook al blijft misschien maar vijf procent kans op een tweede ronde, we moeten daar vol voor gaan."