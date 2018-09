Café Tanja Dexters kan niet open wegens geen drankvergunning

Bar Flamingo, het café van Tanja Dexters op de Antwerpse Groenplaats, is niet open gegaan. Het geplande openingsfeest dat vrijdag op de agenda stond en waar naar verluidt 1500 man werd verwacht, is geannuleerd en voor onbepaalde tijd uitgesteld. De uitbaters hebben hun drankvergunning nog niet binnen.

“Een droom die uitkomt”, zo noemde Tanja Dexters de opening van ‘haar’ café Bar Flamingo op de Groenplaats. Op Instagram postte ze vrijdag nog foto’s van de receptie die er donderdag in besloten kring was gehouden. Maar het grote openingsfeest dat vrijdagavond om 19u van start moest gaan, gaat niet door.

De uitbaters kregen vrijdag in de loop van de dag het wijkteam van de politie over de vloer, die hen erop wees dat ze geen drankvergunning hebben. De zaak mag dus in principe wel open gaan, maar er mag geen alcohol worden geserveerd. De uitbaters beslisten dan maar om de deur gesloten te houden.

Op Facebook werd het nieuws bevestigd dat het restaurant morgen, zaterdag 22 september, wel open is van 11u30 tot 23u.

