De zwartste bladzijde uit de geschiedenis van het Belgische migratiebeleid: de dood van Semira

Plots weerde Semira zich niet meer. Ze gaf zich over, alle kracht was weg. Ze riep niet meer, schopte niet meer, klopte niet meer. Ze lag daar. Stil. Te stil. Ook toen de politie haar hoofd van het kussen haalde. Ze had zichzelf in alle herrie bevuild. De rijkswachters spoten parfum over Semira en de zetel. De stank minderde, maar de jonge vrouw bleef even roerloos liggen. Komend weekend is het exact 20 jaar geleden dat België zijn zwartste bladzijde schreef in zijn migratiebeleid.