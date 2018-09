Drie jaar geleden op auditie, nu jurylid in 'The Voice Kids': “K3 is nog steeds een droom, maar eentje waarvoor je wel hard moet werken”

Exact drie jaar geleden zag u Hanne, Klaasje en Marthe bij VTM auditie doen voor Gert Verhulst en de voormalige K3’tjes. Nu gebruiken ze hun opgebouwde expertise om de allerjongste muzikale talentjes te coachen in ‘The Voice Kids’. “Onze tip? Doorzetten! Tegen ons hebben ze ook vaak gezegd dat een zangcarrière weinig kans op slagen had. En zie waar we nu staan.”