Steven en Chris geven inkijk in politiewerk in 'Helden van Hier': “Zaken met kinderen hakken er het hardst in”

Houthalen-Helchteren / Maasmechelen -

Een damhert in de combi, een wildvreemde in de living met de afstandsbediening in de hand, klachten over Q-Music, maar ook de zelfdoding van een minderjarige. Agenten Chris Smeers (39) uit Houthalen-Helchteren en Maasmechelaar Steven Vanrusselt (38) van politiezone Carma maken zaken op leven en dood mee, evenals de meest banale dingen. In het VTM-programma ‘Helden van Hier’ kunt u meekijken over hun schouders. “Zaken met kinderen hakken er het hardste in.”