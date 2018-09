“Voor veel leden is hanenzingen het belangrijkste in hun leven”

Kortessem / Borgloon - De Limburgse liefhebbers van het hanenzingen zijn boos. Door de ziekte van Newcastle, een besmettelijke virusziekte bij vogels, mogen ze in hun clubhuizen al drie maanden geen hanen meer laten kraaien. “Het verbod dat het FAVV ons oplegt, is veel te streng”, zegt Raymond Gilissen (67) van Hanenzang Bommershoven (Borgloon). “Een aantal van onze leden is hier al depressief van. Hanenzingen is soms immers het enige wat ze nog hebben in hun leven.” Bij het FAVV is te horen dat het verbod “voor onbepaalde duur” van kracht blijft.

Hanenzingen was decennia geleden nog een nationale sport in Limburg. In achterzaaltjes van dorpscafés troepten dorpsbewoners in groten getale samen om hun hanen op commando te laten kraaien. Wie ...