Spirou Charleroi opent seizoen met nederlaag in Champions League basket

Basketbalclub Charleroi heeft vrijdag de heenwedstrijd van de eerste kwalificatieronde van de Champions League voor mannenteams verloren. In zijn eerste officiële duel van het seizoen ging ‘le Spirou’ met 76-73 onderuit op het parket van het Israëlische Hapoel Tel Aviv. Aan de rust stond Charleroi 41-30 in het krijt.

Na een aarzelende eerste helft, knabbelden de troepen van Brian Lynch na de rust aan de achterstand. Onder impuls van de Amerikaan Cliff Hammons (topschutter met 19 punten) werd de kloof steeds kleiner, maar op gelijke hoogte kwam Charleroi niet meer. Voor zijn wederoptreden bij een Belgische club was Axelle Hervelle goed voor 11 punten en 5 rebounds in 17 minuten.

Maandag (20u30) staat de return in de Spiroudôme op het programma. Charleroi moet drie punten goedmaken om zich te plaatsen voor de tweede ronde van de kwalificaties. Daarin wacht het Litouwse BC Lietkabelis of het Deense Bakken Bears. De heenmatch daarvan staat gepland op 25 of 26 september, de return wordt op 28 of 29 september gespeeld. Le Spirou moet ook nog een derde voorronde afwerken.

Donderdag al opende vicekampioen Antwerp Giants met een 74-83 overwinning op bezoek bij de Cypriotische kampioen AEK Larnaca. De terugwedstrijd gaat zaterdag (20u) door in de Lotto Arena. Als de Giants erin slagen Larnaca uit te schakelen, dan volgt er nog één dubbele confrontatie met ofwel het Hongaarse Szolnoki, ofwel het Italiaanse Cantu voor een plaats in de groepsfase.

Landskampioen Oostende zit rechtstreeks in de poules. De troepen van Dario Gjergja zijn ondergebracht in groep D, samen met Neptunas (Lit), Straatsburg (Fra), Promitheas (Gri), Bologna (Ita), Besiktas (Tur), Union Olimpija (Sln) en een qualifier.