Real Madrid-coach Julen Lopetegui draait hetzelfde liedje af over Courtois en zijn andere twee doelmannen

Real Madrid-coach Julen Lopetegui ziet “een gezonde concurrentie” bij zijn drie doelmannen, zo vertelde hij vrijdag tijdens de persconferentie voor het competitieduel tegen Espanyol.

Nochtans lijkt voor de buitenwereld de situatie voor de doelmannen gecompliceerd. In het tussenseizoen werd Thibaut Courtois overgenomen van Chelsea, maar de beste doelman van het WK moest in het begin van het seizoen tevreden zijn met het bankzittersstatuut bij de Koninklijke - een monument als Keylor Navas kon immers niet zomaar opzijgeschoven worden, zo was de redenering. De Costa Ricaan won met Real drie keer op rij de Champions League en één keer La Liga.

De voorbije twee competitiewedstrijden (tegen Leganés en Athletic Bilbao) stond Courtois onder de lat. Maar in de Champions League kreeg Navas weer de voorkeur, wat het vermoeden deed ontstaan dat de bekerwedstrijden voor de Costa Ricaan zouden zijn en La Liga voor de Belgische nummer een.

Toch wil de Spanjaard nog niet zeggen wie er zaterdagavond onder de lat staat in Bernabeu. “Mijn opstelling geef ik morgen pas”, aldus Lopetegui. “Ik ben tevreden over mijn drie doelmannen. Ze werken hard op training en er is duidelijk een gezonde concurrentie. Er is helemaal niets geforceerd aan de situatie, ook al lijkt dat misschien voor de buitenwereld zo. Intern is alles duidelijker, zo is dat nu eenmaal in het voetbal.”