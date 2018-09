Spectaculaire beelden: roosters van nieuwe Beringse afvaloven op hun plaats gezet

Beringen -

Op het industrieterrein Ravenshout in Beringen is Bionerga vrijdag gestart met de tweede fase van de bouw van de nieuwe Limburgse afvalverbrander, de biostoomcentrale. Met een indrukwekkende 700 tonskraan zijn de stalen verbrandingsroosters vrijdag op hun plaats gezet. De nieuwe biomstoomcentrale kan 200.000 ton afval per jaar verwerken en zal vanaf 2020 de oude afvaloven in Houthalen vervangen. Het gaat om een investering van 100 miljoen euro.