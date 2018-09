Aantal neushoorns dat in Zuid-Afrika gestroopt werd met kwart gedaald sinds januari

In de voorbije acht maanden is het aantal neushoorns dat gedood werd bij jachtpartijen en safari’s met een kwart gedaald. Dat heeft de Zuid-Afrikaanse minister van Milieu vrijdag bekendgemaakt. Toch zijn nog 508 neushoorns gedood.

In dezelfde eerste acht maanden van het jaar voordien waren het nog 691 neushoorns geweest. In het Krugerpark werden dit jaar 292 rhinocerossen gedood, tegen 332 het jaar voordien. In de provincie KwaZulu-Natal was er ook een forse daling van 163 naar 83 gestroopte dieren. De politie maakte ook bekend dat ze deze week 20 hoorns van rhino’s hadden in beslag genomen met een waarde van 448.000 euro. Twee verdachten werden hiervoor gearresteerd in de provincie Mpumalanga.

De hoorn van neushoorns is vooral in Azië geliefd omdat er allerlei medicinale werkingen aan worden toegeschreven. De handel in hoorns is verboden, maar op de zwarte markt kan de hoorn van een rhinoceros 55.000 euro opbrengen.