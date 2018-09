Gluren bij BV's: Danira steekt haar liefde voor vrouwen niet weg, Erik Van Looy heeft een nieuwe coupe

De afgelopen week zijn bekende Vlamingen druk in de weer geweest met van alles en nog wat. Zij deelden hun belevenissen op Instagram - die we graag even voor je bundelen.

Nieuwsanker Wim De Vilder had begin deze week een belangrijke verjaardag te vieren. Hij is al 25 jaar samen met zijn vriend. "Ik ben heel dankbaar voor deze lange relatie en ook heel trots. Liefste Stefaan, laat ons samen deze reis verderzetten", staat er bij een zwart-witfoto van het koppel te lezen.



Ook Ingeborg had iets te vieren: haar wederhelft Roland vierde zijn 65e verjaardag.



Ex-presentatrice Sofie Van Moll is opnieuw zwanger. Zij verwelkomt straks haar vierde kindje. "Nog een meisje. Groot gezin", laat ze weten in de hashtags.



Hoe presentator en regisseur Erik Van Looy eruitziet met langer haar? Best haardig, volgens radioster Peter Van de Veire.



Ook het haar van presentator Sean Dhondt lag er warrig bij. Hij maakte een selfie net na een surfsessie in het Spaanse Zarautz.



Hoe je dierenprint draagt met stijl? Fashionista Tiany Kiriloff en ex-Miss België Annelien Coorevits demonstreren het graag.



Presentatrice Danira Boukhriss heeft een T-shirt in haar collectie kleren met het opschrift 'J'aime les garçons", maar in het bijschrift voegt ze toe dat ze ook van meisjes houdt. "J'adore les filles", staat er te lezen.



Radiostem Rani De Koninck deelt dan weer een kiekje uit de oude doos als eerbetoon aan haar jarige papa. "Vandaag en nog altijd even fit en sportief. De linkse, welteverstaan...Die rechts op de foto heeft dezelfde sportieve genen, maar doet er niet zoveel mee...Happy birthday, daddy! Dat we elkaar nog lang mogen knuffelen!", schrijft ze aan haar 86-jarige vader.



Op een mat in sportkleding of op een stukje land met rubberlaarzen? Presentatrice Evy Gruyaert kan overal yogahoudingen aannemen.