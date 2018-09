Tot rust komen volgens Gwyneth Paltrow? Tien dagen zwijgen

De Amerikaanse actrice Gwyneth Paltrow heeft opnieuw opmerkelijk advies gegeven op haar lifestylesite Goop. Daarop geeft ze dé manier om volledig tot rust te komen prijs: tien dagen doorbrengen in volledige stilte.

Op de website staat te lezen dat tien dagen doorbrengen in complete stilte een betere mentale gezondheid stimuleert. Het hele principe is gebaseerd op het boeddhistische vipassana - een oude vorm van meditatie die je meer inzichten moet bieden en je aanmoedigt om je te focussen op het heden. Letterlijk vertaald betekent de term dan ook “de dingen zien zoals ze zijn”. Goop onderstreept dat deze therapie geschikt is voor bijna iedereen. Mensen met hardnekkige psychische problemen beginnen er beter niet aan.

Zonder woorden

Hoe de intense meditatie werkt in de praktijk? De Britse krant The Independent voelde Barry Lapping en Lysha Smith van meditatieschool Dhamma Dhara, twee experts ter zake, aan de tand. Cursisten die bij hen langskomen mediteren het grootste deel van de dag met het doel om zich te focussen op observeren in plaats van reageren. Tijdens de lange sessies - van 4 uur ’s morgens tot 21.30 ’s avonds - valt geen woord en is er geen fysiek contact. Pauze nemen kan, maar enkel om naar het toilet te gaan, thee te drinken of iets te eten. Na tien dagen zouden alle negatieve emoties verdwenen zijn en plaats hebben gemaakt voor een geest in balans en een blij gevoel.

Imagoschade

De website van Gwyneth Paltrow heeft een twijfelachtig imago. Onlangs kwam de ster in een mediastorm terecht omdat ze weleens gezondheidsadvies de wereld instuurt dat niet wetenschappelijk is onderbouwd. Daarom stopte uitgeverij Condé Nast na amper twee printversies van Goop al met de publicatie van het blad.