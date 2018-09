Stilaan klaarheid voor Wout van Aert: vertrouwde Stevens-fiets en vermoedelijk truitje zonder publiciteit

De puzzelstukjes vallen voor Wout van Aert beetje bij beetje in elkaar. Zo is het al duidelijk met welke fiets hij zondag zal rijden. En dat wordt zijn vertrouwde Stevens.

Van Aert is voorlopig in de VS nog niet aan fietsen toe. De wereldkampioen neemt geen enkel juridisch risico en gebruikt zijn Stevens-fietsen, die het team hem ter beschikking stelde, niet. Maar de oplossing is al gevonden en komt van… Stevens. De Duitse fietsenproducent wil maar al te graag met Van Aert in zee blijven gaan en heeft al een aantal fietsen opgestuurd richting Verenigde Staten. Van zodra die zijn toegekomen, kan Van Aert aan de slag. Al moet hij wel een mekanieker vinden die de fietsen in elkaar zet aangezien zijn vaste hulp Kristof Cop door teammanager Nick Nuyens terug naar Europa is geroepen. Ook met welke schoenen Van Aert zondag rijdt, staat al vast. Bontrager zorgt voor schoeisel.

Maar er zijn nog vraagtekens! Het is nog altijd geen uitgemaakte zaak met welk truitje Van Aert zondagavond zal rondrijden. Met publiciteit, zonder publiciteit, indien met dan met welke publiciteit. Al lijkt de kans voorlopig het grootst dat hij zonder publiciteit zal rijden aangezien ook de internationale wielerunie UCI hierover haar fiat moet geven. Of hij, zoals afgelopen zondag in Geraardsbergen, met zijn Red Bull-helm zal fietsen, is momenteel evenmin duidelijk.

Van Aert verbrak afgelopen zondag éénzijdig zijn contract met Sniper Cycling, de holding achter wegploeg Veranda’s Willems - Crelan. Nick Nuyens heeft het voorstel van Van Aert niet aanvaard zodat er straks een procedure voor de arbeidsrechtbank volgt.

Van Aert zal zondagavond met voorsprong de meest bekeken renner zijn als in het Amerikaanse Waterloo de wereldbeker veldrijden op gang wordt geschoten.