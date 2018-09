Indiana Jones-hoed voor 443.000 euro geveild

Op een veiling van film- parafernalia ging de hoed van archeoloog Indiana Jones (Harrison Ford) 443.000 euro.

600 filmaccessoires zijn deze week in Londen geveild. Allemaal uit cultfilms. De hoed uit “Raiders of the last arc” is niet de enige die voor veel geld werd afgeklopt. Ook de borsalino uit de gelijknamige Alain Delon-film deed het goed: 200.000 euro. Dat was toch wat minder dan de borsalino uit de Batman-films, die 330.000 euro ging.

De jas van Han Solo (Harrison Ford in Star Wars) viel tegen. Er was verwacht dat de iconische jas 550.000 euro zou gaan maar ze bleef steken op een goed half miljoen. Het zwaard van Anakin Skywalker is voor 124.000 euro geveild.

De hoverboard van Marty McFly (Michael J. Fox) uit “Return to the future” is afgeklopt op 34.000 euro.